Kom bag om byggesagen i Nørre Aaby: Gik kommunen 120 centimeter over stregen?

Thue Christensen foran Boligforening Lillebælts nye byggeri i Østergade i Nørre Aaby, som ifølge ham ligger alt for tæt på gaden. Billedet er fra det tidspunkt i processen, hvor der blev sendt brev til Planklagenævnet, som dog ikke vil kigge på sagen, fordi utilfredse borgere bor for langt fra byggeriet til at have klageret. Foto: Peter Leth-Larsen