Hun mener, at det er forholdsvis udbredt, at forældre lader 17-årige køre alene til eksempelvis gymnasiet, og det kan ifølge kørelæreren ødelægge den ellers velfungerende ordning, der er på prøve til udgangen af 2019.

- Jeg er helt vild med ordningen, for når mine elever er 17 år og består, så skal de ikke ud at køre alene. De har stadigvæk mor eller far ved siden af, siger køreskoleejeren, der "rigtig tit" hører, at 17-årige alligevel sætter sig bag rattet - uden en ledsager, som ellers er lovpligtigt, indtil den unge fylder 18 år.

En af dem er Helle-Charlotte Rasmussen fra Helles Køreskole, der dog konstaterer, at nogle forældre vælger at se bort fra lovgivningen:

Middelfart: Siden 1. januar 2017 har det været muligt for 17-årige via en forsøgsordning at erhverve kørekort og efterfølgende køre bil, hvis man blot er ledsaget af en person med mindst 10 års køreerfaring.

Håber, at ordning består

Gitte Mogensen fra Gittes Køreskole har også hørt om tendensen, men fortæller, at det kan være svært at bedømme omfanget, og om den unge bilist er fyldt 18 år, når man spotter en tidligere elev bag rattet.

Og Torben Trafik fra Køreskolen Torben Trafik oplyser, at han ikke hører til den slags i teorilokalet, hvor han i øvrigt opfordrer eleverne til at følge lovgivningen.

Begge kørelærere oplyser desuden, at det endnu er uklart, om ordningen består efter årsskiftet. De krydser begge fingre for, at det også i 2020 bliver muligt for 17-årige at sætte sig bag rattet med en ledsager.

- Det er en glimrende ordning, og jeg kan ikke mærke forskel i modenheden, mener Gitte Mogensen, mens Torben Trafik oplever, at flere unge snakker mere om kørslen og teorien bag med deres forældre end tidligere, så nye regler på området dermed bliver mere udbredt.

En ledsager skal mindst være 30 år, have haft kørekørt i 10 år og må ikke have en alkoholpromille på over 0,5.

Det er den 17-årige, der i sidste ende er ansvarlig for kørslen. Ledsageren kan også i visse situationer blive gjort medansvarlig.

Det var tirsdag ikke muligt at få en kommentar fra Fyns Politis færdselsafdeling.