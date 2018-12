Købmand råber op i juletid: Her får en ældre dame stjålet sin pung

- Den ældre dame kunne ikke finde sin pung, da hun kommer op til kassen. Vi går tilbage og kigger på overvågningen, og vi kan så se, at nogen kommer meget tæt på, og pungen forsvinder, men der er skaden jo sket, fortæller Jesper Møller, der tilføjer, at gerningspersonen ikke blev pågrebet.

Købmanden har fået et hav af reaktioner på, at han har offentliggjort et foto, hvor man kan se en ung kvinde, der har fingrene godt nede i den ældre dames taske, mens hun har ryggen til.

- Det gik ud over en sød, ældre dame, som var rystet og ked af det. Hun tog det dog pænt, men det kunne lige så godt have været min egen farmor eller farfar, konstaterer købmand Jesper Møller, der har fået delt butikkens opslag mere end 300 gange.

Det skete mandag formiddag, og episoden har gjort butikkens købmand så rasende, at han har lagt et sløret foto af episoden på Facebook, hvor han advarer både kunder og andre butikker mod fingernemme tyve.

Middelfart: En ældre dame har fået stjålet sin skindpung med et mindre kontantbeløb og diverse personlige papirer, mens hun var ved at finde mælk i Rema1000 i Middelfart.

Ekstra udsat i julehandlen

Han beskriver den formodede tricktyv som en ung kvinde. I sidste uge var Rema1000 også udsat for noget lignende, da en person ville veksle penge ved kassen.

Tricktyveriet blev afsløret, men personen nåede at stikke af, inden man fik fat i vedkommende.

- Det er noget, der sker i alle butikker. Vi er heldigvis ikke voldsomt hærget, men det er vigtigt, at folk er opmærksomme, og man skal huske sine medmennesker og forældre på ikke at gå rundt med en åben taske, der er alt for indbydende, råder Jesper Møller.

- Det er specielt her i julehandlen, hvor der er ekstra mange penge i omløb, hvor folk fra Østeuropa kommer op for at lave det her. Det er min vurdering, da de ikke kan et ord dansk og knap nok kan tale engelsk, mener Jesper Møller, der understreger, at han taler ud fra egne erfaringer i butikken - og at det ikke er en kritik af østeuropæere generelt.

Jesper Møller har desuden sendt advarslen rundt til sine kolleger i andre Rema1000-butikker, og han uddyber, at butikkerne i Middelfart plejer at rundsende beskeder, når man oplever den slags episoder.