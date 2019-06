Nordvestfyn: Bilister må forvente længere rejsetid, efter en bil tirsdag klokken 13.10 brød i brand på Fynske Motorvej i retning mod Jylland.

Bilen, en hvid BMW, brød i brand og brændte fra kølerhjelmen og forsiden. Det skete mellem Ejby og Nørre Aaby, lige inden motorvejen bliver tresporet.

Føren af bilen havde kørt bilen ud i nødsporet, men indsatsleder ved Trekantbrand Ulrik Strehle fortæller, at brandvæsnet var nødt til at spærre den yderste vognbane, for at få branden slukket.

Selve slukningen tog ikke mere end tre-fire minutter, og derefter rykkede brandfolkene ud i nødsporet, så trafikken igen kunne blive afviklet.

Der var ingen personer i bilen, som kom til skade, men bilen er næsten udbrændt, lyder det fra indsatslederen.

Ulrik Strehle forventer, at efterslukningen tager 2,5 time, og da han forlod stedet var trafikken stadig tæt.

Ifølge Vejdirektoratet kan trafikanter på strækningen forvente en forlænget rejsetid på op til 20 minutter. Der forventes normal trafik igen midt på eftermiddagen.

Hvad der var årsag til bilbranden, vides ifølge indsatslederen endnu ikke.