Kodepirater kan bruge flere robotelskere og spilnørder

Middelfart: Coding Pirates Lillebælt er en forening for kodepirater i alderen 8-15 år, der elsker at programmere og skabe med teknologi.

Der er blandt andet spiludvikling, medier og robotteknologi på programmet, når dørene åbnes for de ugentlige pirataftener.

Og lyder det fristende, så er der mulighed for at høre mere om at være frivillig underviser, en del af bestyrelsen eller medhjælper, når Code Pirates Lillebælt holder generalforsamling mandag 8. april klokken 17 på Middelfart Gymnasium og HF - og Code Pirates håber også at se forældre til kodepiraterne.

Efter generalforsamlingen kan man se, hvad kodepiraterne har arbejdet med i denne sæson, og der er sandwich og piratvand. /exp