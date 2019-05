Knuste ruder og gennemrodede varevogne: Indbrud i køretøjer fortsætter

Middelfart: Hærværk og indbrud i biler og andre køretøjer har de seneste måneder plaget borgere i Middelfart Kommune. Og tirsdag var ingen undtagelse.

Tre varevogne fik knust ruderne og blev gennemrodet af ukendte gerningsmænd på Skovsvinget og Karensmindevej i Middelfart. Det viser Fyns Politis døgnrapport.

Ejeren af en hvid Opel Vivaro opdagede tirsdag morgen, at vinduet i passagersædet var blevet knust. Det er sket mellem mandag klokken 18 og tirsdag klokken 6.45. Ejeren havde endnu intet overblik over, hvad gerningsmændene var sluppet af sted med. Ruden blev knust med en ukendt genstand.

Samme fremgangsmåde blev brugt et andet sted på Skovsvinget, hvor en lille siderude i en forsidedør på en hvid Renault Traffic var blevet knust. Her havde tyven åbnet og gennemrodet et handskerum og stjålet nogle småpenge. Indbruddet skete mellem mandag aften klokken 19 og tirsdag morgen klokken 6.30.

Få hundrede meter derfra - på Karensmindevej - havde gerningsmænd i tidsrummet mellem klokken 22 mandag aften og klokken 7.25 tirsdag morgen brudt ind i en hvid Volkswagen Crafter gennem en lille siderude i en forsidedør. Handskerummet var blevet gennemrodet, men der var ingen tegn på tyveri.