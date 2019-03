Knuste ruder, indbrud og en sprængt postkasse: Indbrudstyve og hærværksmænd på spil i Middelfart

Middelfart: Indbrudstyve og hærværksmænd har været på spil flere steder i byen de seneste dage.

I tidsrummet mellem torsdag eftermiddag den 14. og fredag morgen den 15. marts, brød ukendte gerningsmænd ind hos Byens Autopleje på Langelandsvej i Middelfart ved at knuse en rude i hoveddøren og bryde en hængelås op. Der var tegn på tyvenes færden i hele værkstedet, men der blev ifølge politiets døgnrapport ikke stjålet noget.

Lørdag aften den 16. marts brød tyve vinduerne op til to boliger på henholdsvis Vejrøvænget og Drejøvænget - også i Middelfart. Formentlig brugte tyvene et koben til at skaffe sig adgang til boligerne, og der var i begge huse tegn på færden over det hele. Fra huset på Vejrøvænget blev der stjålet en Macbook Pro, mens der fra huset på Drejøvænget blev stjålet en Gran Cru vinkaraffel, to sorte rygsække og kontanter.

Selv om fyrværkeri-sæsonen er overstået for længe siden, blev en postkasse på Assensvej sprængt i luften med fyrværkeri lørdag aften den 16. marts kort efter klokken 23.