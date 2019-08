Indehaverne af den nye natklub på Havnegade har sammen med familie og venner knoklet i døgndrift de seneste dage for at blive klar til åbningen af Ghost Bar & Natklub fredag.

- Jeg har ikke sovet ret meget mere end fire timer om natten de seneste dage, fortæller Mathias Vittrup, som kommer til at stå for driften af det nye diskotek. Faderen Lars Vittrup er med som investor og rådgiver.

Middelfart: Gulve og borde skal ryddes. Baren skal fyldes og den sidste pynt skal på plads. Fredag åbner en ny natklub i Middelfart, og de seneste dage har indehaverne Lars Vittrup og sønnen Mathias Vittrup på 20 år knoklet i døgndrift for at gøre lokalerne klar til den store åbning. Fredag 17-22 inviterer de familie og venner til reception, og klokken 22 åbner Ghost Bar & Natklub for første gang.

Omkring 50 navne var oppe at vende, før valget faldt på Ghost Bar & Natklub, fortæller 20-årige Mathias Vittrup, som sammen med sin far åbner natklub på Havnegade i Middelfart. Foto: Sofie Secher Karlsen

Helt nyt udtryk

De seneste dage har familie og venner hjulpet med at forvandle det 250 kvadratmeter store lejemål, som tidligere husede Temabar. På bare en uge har natklubben fået en ordentlig overhaling, og udtrykket er helt anderledes, fortæller Mathias Vittrup, som ikke vil afsløre alt for meget om klubbens forvandling. Det skal helst være en overraskelse, når gæsterne træder ind ad døren fredag aften.

Han fortæller dog, at barerne er blevet malet og har fået nye udtryk, ligesom dj-posten er blevet flyttet og tapetet er et andet, end det var, da Temabar var i lokalerne.

- Det er vigtigt for mig, at her ikke ser ud som på Temabar. Det her er en ny natklub, og det skal man kunne se, siger Mathias Vittrup.

Størstedelen af personalet på den nye natklub er nyt. Omkring 10 er dog fulgt med fra Temabar. De resterende 18-19 er nye.

Mathias Vittrup satser på et andet publikum end Temabar, hvor man lukkede gæster på 16 år og opefter ind. Ghost Bar & Natklub bliver for 18+ langt de fleste aftner, men der bliver også aftner med 25 og 30+.