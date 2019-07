Knivstikker stadig på fri fod: Politiet leder stadig

Politiet leder stadig efter knivstikkeren, der røvede en 65-årig mand fra Middelfart for to uger siden.

Middelfart: To uger efter røveriet mod den 65-årige mand, der blev stukket i skulderen, da han blev passet op af to mænd på Viaduktvej, har politiet stadig ikke arresteret nogen i sagen.

I en skrivelse bekræfter Charlotte Nyborg fra Fyns Politi, at politiet stadig leder efter gerningsmændene.

- Ja, der er ingen anholdte i sagen i øjeblikket, svarer hun i en mail til avisen.

Røveriet på Viaduktvej skete lørdag morgen den 22. juni, hvor den 65-årige middelfarter var ude på en morgentur. Her passede de to mænd ham op og ville have hans pung.

Det nægtede manden i første omgang, og han forsøgte at løbe væk. Gerningsmændene løb efter ham, og det lykkedes dem at stikke den 65-årige mand i skulderen formentligt med en kniv.

- De (de formodede gerningsmænd, red.) løber efter, og i den forbindelse mærker forurettede et stik ved skulderbladet. Han vender sig derfor om og kaster pungen til dem, fortalte vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen, til avisen på dagen.

Den 65-åriges skader i skulderen var ikke alvorlige, og han blev senere på lørdagen behandlet på skadestuen på Odense Universitetshospital.

Politiet var efter overfaldet til stede i området med hundepatruljer i flere timer. Men det lykkedes hverken at finde kniv eller pung.

Charlotte Nyborg fra Fyns Politi oplyser, at politiet stadig efterlyser vidner, der kan have set noget mistænkeligt i forbindelse med sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

De to gerningsmænd var iført hættetrøjer, og den ene var omkring 170 centimeter høj.