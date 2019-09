Knivstik dræbte 58-årig: 51-årig fynbo nægtede at udtale sig i retten

Det var adskillige knivstik i bryst- og maveregion, der endte med at tage livet af 58-årige Kim Behrendt Jørgensen i Erritsø. En 51-årig mand blev fredag varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør.

Det kom frem under grundlovsforhøret, at den 51-årige mand blev anholdt af politiet torsdag aften kort før klokken 19. Det kom dog ikke frem, hvor den sigtede blev anholdt.

Ifølge politiet og anklageren blev han dræbt med adskillige knivstik i både bryst- og maveregion. Stik, der altså var dræbende. Den 51-årige, der i retten var iført papirtøj - eller engangstøj - samt klipklapper, havde ifølge sigtelsen haft til hensigt at dræbe. Han er derfor sigtet for manddrabs-paragraffen.

Lukkede døre

Sigurd Trolle, mødende forsvarer for manden, lagde ud med at sige, at dels nægtede den 51-årige sigtelsen, dels ønskede manden heller ikke at udtale sig ved retsmødet. Han sagde heller intet under hvert fald den del af grundlovsforhøret, pressen overværede. Han bekræftede dog sin fødselsdato, og at han torsdag var blevet anholdt af politiet.

Fredericia Dagblad ville gerne have refereret fra retsmødet, men efter oplæsning af sigtelsen anmodede anklageren om lukkede døre. Hun begrundede anmodningen med, at hændelsesforløbet endnu ikke helt var klarlagt, og det derfor var uvist, om der var eventuelle medgerningsmænd på fri fod.

Der kunne ligeledes være vidner, der endnu ikke var blevet afhørt. Til trods for pressens protester valgte dommer Agnete Ergarth Skouv at følge Anna Holm Christensens anmodning og besluttede at lukke dørene med henvisning til den videre efterforskning.

Strafferammen for manddrab går fra fem års fængsel til livstid.

Politiet bekræftede fredag formiddag, at de pårørende til den dræbte var blevet underrettet. Derfor vælger Fredericia Dagblad at bringe mandens navn.

Den 51-årige mand, hvis relation til den afdøde er ukendt, blev varetægtsfængslet i fire uger. Han accepterede afgørelsen.