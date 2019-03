Middelfart: Festen var slut på TemaBar i Havnegade Middelfart, da betjente fra Fyns Politi lørdag morgen klokken 05:25 blev kaldt ud til anmeldelse om ballade. En gruppe gæster stod dog stadig inden for på beværtningen og turde ikke gå ud til dem, der ventede uden for, idet der fik rygter om, at en havde set, at der blev viftet med en kniv. Betjentene gennemsøgte uden held for kniven, hvorefter de tilstedeværende gik hver til sit, og der igen blev ro om stedet.