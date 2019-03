Klubformandens fire gode råd: Sådan kommer du i gang med at vinterbade

2. At man skal træne sig op er en skrøne

Det er ifølge Kasper Kiltang en særdeles sejlivet skrøne, at man skal træne sig op til at vinterbade. Det er ikke nødvendigt at starte i efteråret og holde vinterbadningen ved lige vinteren igennem, som ny kan man sagtens starte, når der er sne på jorden og is på vandet.

- Det gør det lettere at gøre det gradvist, det er rigtigt, men det er på ingen måde umuligt at starte midt i sæsonen, siger han og tilføjer, at det altid er en god idé at lytte til sin krop, når man går i vandet for første gang.

- Gør det ondt, så gå op. Vent lidt og prøv så igen.

Og selvom det måske kan virke tillokkende at få det overstået hurtigt, skal man ikke hoppe i første gang, man vinterbader. Det kommer man til at fortryde, fortæller Kasper Kiltang.