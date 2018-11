Klingende skulderklap til sheltere i Middelfart

Fra venstre er det borgmester Kenneth Muhs (V) fra Nyborg Kommune, borgmester Søren Steen Andersen (V) fra Assens Kommune, Formand for Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm (V) fra Nordfyns Kommune, borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) fra Middelfart Kommune, Borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) fra Kerteminde Kommune, Formand for LAG-MANK Carsten Petersen og direktør for Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen, der var den glade giver af en mio. kr. til projektet "De blå støttepunkter - helårssheltere på Fyn". Privatfoto