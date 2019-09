Klimabyen Middelfart bliver mål for mange studieture fra hele verden

Klimabyen er blevet til i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og foreningen Realdania. Projektet tog sin begyndelse for syv år siden, og indvies nu officielt torsdag 19. september fra klokken 14.00 til 16.30.

Engageret samarbejde

- Vi er enormt stolte over at være en del af det her projekt. Ikke alene har det forskønnet vores bydel, det har også fremtidssikret den mod det våde klima, vi kommer til at opleve med klimaforandringerne, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune, som også roser det gode samarbejde mellem partnerne i projektet.

Hos Middelfart Spildevand A/S glæder bestyrelsesformand Allan Buch sig også.

- Det har været et godt stykke tid undervejs, men det viser også blot, hvor flot et projekt, det er, vi har gennemført. Et projekt som først og fremmest gør rigtig meget godt for Middelfart, men også kan fungere som inspiration til, hvordan vi som samfund håndterer de store mængder regnvand, vi vil modtage i fremtiden, siger han.