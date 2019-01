Klima, trafik eller frivillighed? Nu kan du være med til at bestemme, hvad avisen skriver om

I efteråret var de politiske partier i byrådet med til at sætte dagsordenen, og et efter et fik de serveretten og dermed frit spil til at bestemme, hvad vi skulle skrive om i avisen. Nu er serveretten givet fri, og alle med noget på hjerte kan være med til at bestemme, hvad vi skal skrive om.

Fyens Stiftstidende vil endnu tættere på den virkelighed, der ligger os alle sammen på sinde. Derfor lader vi læserne og brugerne hjælpe os med at sætte dagsordenen. Det betyder, at du nu har muligheden for at være med til at bestemme, hvad vi skriver om i avisen.

Først fik de politiske partier, der sidder i byrådet, serveretten, og nu giver vi den videre til andre, der har et bud på en dagsorden eller et emne, der er vigtig at tage op.

Det kan være alt fra et emne, der ligger dig på sinde til en konkret problematik, du mener trænger til at blive belyst.

Vi har tidligere været med til fællesspisning i Harndrup Forsamlingshus, sat fokus på trafiksikkerheden i Båring og skrevet om bæredygtige drømme i Brenderup. Nu er det din tur til at sætte dit præg på journalistikken, og det gør du ved at sende os et debatindlæg. Det kan være helt konkrete ideer eller mere flyvske tanker om et emne, der er vigtigt for dig.

Det meste duer, og hver søndag i løbet af foråret laver vi uafhængig journalistik ud fra dit debatindlæg og de input, der er kommet fra vores brugere og læsere, og bringer det hele i Fyens Stiftstidende.

Serveretten er nu givet fri, og den kan blive din, så tøv ikke med at sende os dit debatindlæg til nordvest@fyens.dk.