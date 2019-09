Klassisk duo spiller Kai Normann Andersen-sange på KulturØen i Middelfart

Middelfart: Den klassiske duo bestående af violinisten Hanne Askou og Frode Andersen giver onsdag 18. september klokken 19 en releasekoncert på KulturØen. Anledningen er, at Duo Askou//Andersen netop har udgivet deres tredje cd-indspilning. Den har titlen "Stemningsmelodier - musikken er af Kai Normann Andersen".

På cd'en finder man 21 stemningsfyldte melodier af Kai Normann Andersen. Indspilningen lægger sig i forlængelse af duoens to tidligere udgivelser med danske og nordiske sange, salmer og folketoner.

Duoen vil i Middelfart give en uformel koncert med numre fra det nye album og en præsentation af cd'en og dens indhold. Der vil være mulighed for at nyde et glas, få en snak med musikerne og købe cd'er til favorable priser i dagens anledning.

Releasekoncerten er arrangeret i samarbejde med Middelfart Bibliotek.