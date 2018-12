Gaderne i Middelfart City bliver fulde af julemænd, nissepiger og - drenge, når startskuddet til Julemandsrace lyder søndag 16. december. Indtil 14. december er der onlinetilmelding til løbet. Pris er 145 kroner for voksne og 85 for børn under 12 år. Med i prisen er inkluderet en nisse- eller julemandsdragt, som er dresscode til løbet. Startsted er Torvet i Middelfart, Algade, klokken 16. www.julemandsrace.dk.