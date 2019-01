OJD Fondens Keramikpriser er lidt for leret, hvad Bodil-priserne er for danske film. Årets priser uddeles på Clay museet.

Middelfart: Ægteparret Annie og Otto Johs. Detlefs' store interesse for keramik er gennem tiden kommet mange dygtige danske keramikere til gode; når de gennem OJD Fonden har modtaget en økonomisk opmuntring til fortsat at udforske og udvide keramikken som kunst.

OJD Fondens Keramikpriser blev indstiftet for snart femten år siden, og fonden har hvert år siden da skænket økonomisk anerkendelse til keramikere, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for keramisk kunst, kunsthåndværk og design.

Keramikprisen 2019 er på 100.000 kroner, og yderligere to keramikere kan i år se frem til at modtage henholdsvis et rejselegat på 50.000 kroner og en motivationspris på 50.000 kroner.