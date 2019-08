Keramik og kampkunst på kanten af Lillebælt

Middelfart: Til den kommende Festlig Fredag har Clay entreret med den erfarne Tai Chi-instruktør Carl Verner Jørgensen, der vil indføre interesserede gæster i den kinesiske kampsport, Tai-chi, i de smukke omgivelser i museets skulpturpark.

Umiddelbart signalerer det ikke meget kamp eller aggressivitet, når Carl Verner Jørgensen bevæger sig i rolige, koordinerede bevægelser, men stilen han dyrker, Chuán-Yang, er oprindeligt en kinesisk kampkunst - og de langsomme bevægelser var i virkeligheden for at skjule, at det var kamptræning, der foregik, fortæller han.

Alle er velkomne til at møde op i Clays Skulpturpark klokken 17 fredag 30. august og være med. Det kræver kun, at man har tøj på, man kan røre sig i.

Arrangementet finder sted som et led i Festlig Fredag, hvor der er åbent hus på Clay fra klokken 16-20. Udover Tai-chi er der også mulighed for at få et minikursus i rakubrænding ved keramiker Dorit Knudsen.

I lighed med tidligere år kan man komme standsmæssigt til og fra CLAY. Der er nemlig gratis hestevognskørsel fra Torvet.