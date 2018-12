Keramik og julegodter på Clay

For fjerde gang holder keramikmuseet Clay julemarked i pavillonen, hvor der skrues op for julestemningen og serveres julegodter, som kan nydes med udsigt til Lillebælt.

I år finder man stande med keramik fra Annitta Due, Jeanette Gøttsch, CLAY Shop og Den Dybe Tallerken ved Lisbeth Kring Jensen.

Julemarkedet byder også på andet end keramik. Lisbeth Kring Jensen får følgeskab af sin søster, Rikke Kring, der udfolder sig kreativt i den søde genre i form af Kring Chokolade. Faaborg Snapselaug stiller op med smagsprøver til dem, der trænger til en lille skarp, og Selleberg Kirsebær viser, hvad de fynske kirsebær kan bruges til. Derudover vil blomsterdesigner Jette Vrængmose være på julemarkedet med eksempler på juledekorationer.

Får man selv lyst til at være kreativ, er man i gode hænder hos Louise Helmersen, der designer uroer og jylepynt for firmaet Livingly. Hun instruerer i kunsten at folde papir.

Julemarkedet finder sted onsdag 5. december fra klokken 17-20. Entré er gratis. Adressen er Grimmerhus, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart. www.claymuseum.dk.