Kendt og farverig kunstner fortæller på Kulturøen om sin inspiration

Middelfart: Kunstner Martin Bigums gæster Kulturøen torsdag 28. februar klokken 19.30, hvor han med et væld af overraskende billeder og referencer dykker ned i en åben tale om inspiration, og hvad det er, der for Bigums vedkommende, er med til at skabe hans kunst.

Martin Bigum er især kendt for sin dynamiske billedkunst, der rummer både humor, alvor og er fuld af fortolkningsmuligheder.

Tilbage i midten af halvfemserne blev han landskendt for figuren Art, som indgår i mange af hans malerier fra den tid. I forbindelse med sin kunst har Martin Bigum modtaget flere priser og har derforuden været fast paneldeltager i DR K's Kunstquiz, hvor hans viden og passion for kunst og kunsthistorie kommer holdet til gode.

Foredraget med Martin Bigum er arrangeret af Middelfart Kommunes Billedkunstråd og Middel Kultur & Bibliotek.

Billetter koster 80 kroner og kan købes på bibliotekets hjemmeside.