Kendis-kok besøger Middelfart: Mød Jesper Vollmer og få mest mulig ud af julemaden

Middelfart: Han har kokkereret for Kongehuset, lært seerne at spise og spare på TV og skrevet masser af bøger om madlavning - nu kommer han til Middelfart Søndag 9. december kl. 10 kigger kok Jesper Vollmer forbi Nytorv i Middelfart for at vise dig, hvordan du kan spare en mindre formue på madbudgettet og undgå madspild i juledagene.

Jesper er absolut ikke fanatisk med, at du skal leve på discountmaner, eller at vi ikke må nyde julens søde forkælelse. Men man kan sagtens stramme lidt op på overfloden, uden at nogen kigger skævt til årets vært eller værtinde, lyder det i pressemeddelelsen.

Så kig forbi og få de bedste pointer fra Jespers eget liv som kok og familiefar og som manden i huset, der naturligvis kokkererer i julen. Hør små anekdoter fra det kongelige køkken, som Jesper stod for i 10 år, og hvor omtanke og fokus på madspild bestemt ikke er fremmedord.

Det er gratis at deltage i arrangementet, som er et led i Global Goals Tour, der sætter fokus på de 17 verdensmål.