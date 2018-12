Kedelig julegave: Middelfart Fjernvarme hæver prisen med knap 700 kroner årligt for et standardhus

Varmeprisen hæves med knap 700 kroner årligt for et standardhus - det er første gang i fem år, at det lokale energiselskab ikke sænker priserne.

Nordvestfyn: Forbrugerne kan se frem til en kedelig julegave fra Middelfart Fjernvarme, der ved årsskiftet hæver prisen med 680 kroner om året for at forsyne et standardhus på 130 kvadratmeter med varme og varmt vand. Det er første gang i fem år, at det lokale energiselskab ikke sænker prisen.

Driftschef Jesper Skov fortæller, at den variable energipris på trods af den kommende prisstigning vil være 25 procent lavere end for fem år siden. Det betyder, at den årlige varmeomkostning for et standard hus i Middelfart næste år vil løbe op i 11.245 kroner, 2700 kroner lavere end i 2014.

For Middelfart betyder det, at varmeprisen i 2019 er på samme niveau som i 2008. Til sammenligning var varmeprisen dyrest i 2014, hvor den var på 14.459 kroner, oplyser Jesper Skov. For Nørre Aaby betyder prisstigningen, at varmeprisen i 2019 er på samme niveau som for 20 år siden. Til sammenligning var fjernvarmeprisen dyrest i Nørre Aaby i 2008 med en årlig udgift for et standardhus på 18.125 kroner.

Det faste målerabonnementet, motivationstarif, samt grundbidrag for boligareal og erhvervsareal forbliver uændret i det nye år.