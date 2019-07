Kedel på 20 ton på plads: Grønt fjernvarmeanlæg tager form i Gelsted.

Nu kun få måneder til, at hele Gelsted kan varmes op med nyt biobrændselsanlæg ved siden af møbelfabrikken Carl Hansen & Søn.

Gelsted: Mandag blev den 20 ton store kedel, der inden længe skal fyre hele Gelsted op med flis og overskudstræ fra Carl Hansen & Søn, hejst på plads i Gelsted Fjernvarmes nye anlæg ved siden af møbelfabrikken. Der er dermed kun få måneder til, at den nye varmecentral kan sættes i drift og erstatte 90 procent af fjernvarmens årlige forbrug på 900.000 kubikmeter naturgas.

Rent faktisk får de godt 400 husstande, som i øjeblikket er tilsluttet Gelsted Fjernvarme, allerede nu deres varme fra spåner. Fjernvarmens aftale med møbelfabrikken betyder nemlig, at fjernvarmen har overtaget Carl Hansen & Søns to gamle kedler, som kører, indtil det nye anlæg er sat i drift. Og de gamle kedler er for nylig blevet tilsluttet den nye transmissionsledning, som skal sende varmen fra den nye central på Ludviggårdsvej til Gelsted Fjernvarmes nuværende anlæg på Tømmervej og videre ud til forbrugerne.

Gelsted Fjernvarme investerer 21 millioner kroner i hele projektet, der foruden det nye biobrændselsanlæg ved siden af møbelfabrikken omfatter en knap tre kilometer lang transmissionsledning og en modernisering af centralen på Tømmervej. Investeringen skal sikre, at forbrugerpriserne holdes i ro, var man fortsat med de gamle naturgaskedler, havde forbrugerne udsigt til prisstigninger på næsten 50 procent over de næste tre-fire år.