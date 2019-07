Middelfart: Et uheldigt fald over en solvogn blev skæbnesvangert for 74-årige Karin Jensen, der i 28 år har drevet Butik 49 med eksklusivt dametøj i Middelfarts gågade.

- I forvejen var højre knæ slidt og ømt, og nu gør det rigtig ondt, bare jeg har stået op et par timer. Så jeg er simpelthen tvunget til at lukke, forklarer Karin Jensen, mens øjnene løber i vand.

- Det har været 28 fantastiske år, og jeg er helt flov overfor mine kunder at måtte lukke. Og jeg gør det ikke med min gode vilje, men denne gang har jeg været nødt til at give min mand ret, når han siger, at det er tiden at stoppe, fortæller Karin Jensen.

Hun starter ophørsudsalg torsdag i denne uge. Hvor længe, det varer ved, har hun ikke afgjort. Men Karin Jensen har de 70 kvadratmeter i Algade 49 til og med den 1. september.

Karin Jensen lægger ikke skjul på, at lukningen af Den Gamle Lillebæltsbro og den igangværende renovering af gågaden har kostet hende omsætning.

- Jeg sælger vel kun en fjerdedel af, hvad jeg plejer i øjeblikket, men det er ikke derfor jeg lukker. For jeg har altid haft en god forretning og tjent penge i alle årene, selv om der selvfølgelig også har været mange arbejdstimer med kun en deltidsansat, siger Karin Jensen.

Hun ved ikke helt, hvad hun skal bruge den megen fritid til, når hun stopper som tøjpige.

- Vi har børn og børnebørn, og så skal jeg vel give min datter, der har Amaryllis i gågaden, en hånd en gang imellem, siger Karin Jensen.