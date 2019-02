Middelfart: En munter aften er endt i en politianmeldelse. Ved en lygtepæl uden for undertøjsbutikken Triumph i Middelfarts gågade har et selskab fornøjet sig med at kaste med klistrede sager og kanel.

Torsdag morgen mødte butikschef Gitte Skovby Nielsen op til en klistret affære foran sin butik. Klister, kanel og konfetti var snasket ud over det hele, og det var ikke et kønt syn. Kommunens vejchef, Lars Frandsen blev underrettet og sendte derefter skadeservice til at komme og få vasket gågaden ren igen.

Hvad der nok har været en sjov fødselsdagsfest for et selskab er nu endt i en politianmeldelse, for der var tilskuere til episoden, og oveni har nogle af festdeltagerne filmet episoden og efterfølgende lagt den på Facebook.

- Vi har sendt videoen videre og anmeldt det til politiet. Det er noget olie-lignende, der er blevet smidt rundt sammen med noget kanel. Vi skal have et sted at sende regningen for rengøringen hen, for ret skal være ret. Det er en meget, meget barnlig handling, siger Lars Holmberg Frandsen.

Regningen på oprydningen kommer til at lyde på flere tusinde kroner, da det tog skadeservice tre timer at gøre rent efter de klistrede festligheder.