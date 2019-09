Kan du hjælpe Godik?: Servicevogne med logo bliver brugt til tyvetogt

- De er helt kolde og kyniske. Man kan se på videoovervågning, at de parkerer pænt og går stille og roligt, selv om lyset tænder, og der kører biler forbi, fortæller Søren Skov, der har fået oplyst, at en af varebilerne også har hjulpet med en trække en anden bil fri.

De er tydeligvis ugeneret af at køre rundt i de markante biler med genkendelige logoer på.

Blandt andet er de blevet fanget på videoovervågning ved et tankanlæg i Nørre Aaby og hos en lokal mekaniker.

Det oplyser afdelingsleder for Godik Fyn, Søren Skov.

Men det har ikke hindret ukendte gerningsmænd i at begive sig ud på tyvetogt i området.

Sådan kan du genkende bilerne

Der var almindeligt håndværktøj som svensknøgler og skruetrækkere i servicebilerne, og Søren Skov har brugt det meste af tirsdagen på at lede efter bilerne.

Den ene blev fundet i Brenderup, og Søren Skov uddyber, at man er velkommen til at kontakte ham på mobilnummer 23 31 36 18, hvis man har oplysninger, der kan hjælpe med at finde frem til en af bilerne.

Det drejer sig om følgende biler: