Han har netop aftalt et møde med borgmester Johannes Lundsfryd (S) og formanden for Teknisk Udvalg Regitze Tilma (V) 5. februar, hvor han vil fremlægge sine synspunkter - vel vidende, at lokalplanen i øjeblikket kun tillader reklameskilte i tre meters højde i området, hvor Burger King og McDonald's ligger.

McDonald's Middelfart Indehaveren af McDonald's i Middelfart, Søren Riskjær Larsen, oplyser, at hans omsætning i Middelfarter faldet fra cirka 25 millioner i 2016 til cirka 20 millioner kroner i 2017. Overskuddet er faldet med samme procentdel, oplyser han. Det er ifølge McDonald's-direktøren sket efter en årrække, hvor hans spisested i Middelfart har været den af landets 89 McDonald's-restauranter med den største vækst. Årsagen skal ifølge ham findes i den nye McDonald's, der åbnede i oktober 2016 i Erritsø - og ikke mindst den 30 meter høje pylon, som burgerkæden fået op op, og som kan ses af både de fynske og jyske motorvejsbilister. - McDonald's er McDonald's største konkurrent, forklarer Søren Riskjær Larsen, der nu sætter alle sejl for at få en gateway op i Middelfart (en 30 meter høj pylon med "58 Middelfart" lysende øverst og lysreklamer for McDonald's og andre ned ad pylonen).

Middelfart: Indehaveren af McDonald's i Middelfart Søren Riskjær Larsen, lagde ikke skjul på sin skuffelse, da Burger King sidste år fik nej til en 20 meter stor pylon ved kædens nye butik på Skovsvinget i Middelfart, og nu tager han selv kampen op for at blive set af de 74.000 bilister, der hver dag kører forbi Middelfart på den Fynske Motorvej. Det skal ske med en 30 meter høj pylon, eller gateway, som han kalder det, ved motorvejsafkørslen i Middelfart.

Han har haft et ingeniørfirma på opgaven og forventer, at udgiften til en 30 meter høj pylon løber op i mellem tre og fire millioner kroner, som skal finansieres af de deltagende parter. Han vil samtidig tilbyde politikerne at fjerne sin nuværende, lille reklamepylon foran sin burgerbar, hvis politikerne giver grønt lys til en gateway.

Driftsdirektør hos Burger King Hans Erik Sækmose, er positiv overfor konkurrentens tanker.

- Vi ved fra blandt andet Nyborg, at sådan en pylon har en stor betydning for vores salg, og vi er derfor også parate til at gå ind i en medfinansiering, siger han.

Hos Comwell er begejstringen mere afdæmpet.

- Jeg forstår godt burgerkædernes interesse i at blive eksponeret, for de har jo mange impulskunder, som pludselig mærker sulten, når de ser burgerskiltene lyse. Jeg tror dog, at hotelgæster er mere langsigtede i deres stillingtagen og ikke pludselig drejer ind og lejer et værelse, fordi, de ser vores skilt på sådan en pylon. Det vil derfor være begrænset, hvor mange penge, vi vil være interesseret i at ofre på at få vores skilt op på en sådan pylon, siger direktør for Comwell Middelfart, Charlotte Balthazar.