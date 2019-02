28-årig mand fra Skrillinge fik ved retten i Odense et års ubetinget fængsel for at have tæsket sin kæreste, stukket hende i halsen og truet med at slå både hende og deres fælles barn ihjel. Desuden har han erkendt at have stjålet designerstole- og lamper fra flere virksomheder i Middelfart.