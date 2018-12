Kære læser - vi flytter redaktionen ud: Ses vi?

Kære læser

Fra på mandag og to uger frem rykker vi journalistikken endnu tættere på dig og din hverdag.

Avisens generelle projekt "Ryk Middelfart" handler om at skabe en lokal journalistik, der kommer endnu tættere på dig og din hverdag med det formål at sikre, at du har et medie, der er relevant for dig.

De næste 10 hverdage kan du derfor finde din lokale avisredaktion på 10 forskellige lokationer i Middelfart Kommune. Vi har valgt steder ud fra de invitationer, vi fik, da vi bad om steder at tage hen - tak for alle gode input - og ud fra en geografisk fordeling, der sikrer, at vi kommer bredt rundt i kommunen.

Vi begynder i Gelsted og slutter i Ejby.

Undervejs holder vi dagligt åben redaktion. Det betyder, at du kan komme forbi til en kop kaffe og en snak om livet, der hvor du bor. Vi vil gerne have en masse input, for udover at lave journalistik på stedet, så vil vi indsamle gode idéer til emner, der kan tages op - også i 2019.