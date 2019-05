Kæmpe brand i Asperup: Ilden åd tre længer

Asperup: Ved 18-tiden lørdag aften brød der brand ud ved en gård i Asperup.

Forbipasserende så ilden og ringede til alarmcentralen. I løbet af få minutter havde branden spredt sig, og først styrtede hele den ene længe sammen stykke for stykke med kæmpe brag, mens ilden åd sig videre rundt på gårdens andre to længer.

Forfærdede beboere i byen så til fra fortovet, mens brandbilerne kom ilende til og kørte af sted med udrykning efter mere vand, da alle tanke hurtigt blev tømt.

Brandvæsenet og politiet var massivt til stede. Klokken 18.07 blev mandskabet fra Ejby kaldt til gårdbranden, men kunne ved ankomsten se, at der var brug for mange flere mænd. Derfor kom der også mandskab fra Middelfart og Fredericia for at hjælpe med slukningsarbejdet. I alt fire autosprøjter, fem tankvogne, en redningskran og droner blev der brugt til slukningsarbejdet, der ved redaktionens deadline stadig stod på.

Allerede 30 minutter efter det første opkald til alarmcentralen var hele den første længe brændt helt ud og faldet sammen, så kun stålspærrene stod tilbage oprejst.

Der var ingen dyr eller mennesker i bygningerne, og stuehuset er ikke forbundet med de brændende længer og er derfor gået fri af flammerne.

- Ilden har spredt sig enormt hurtigt, da der har været vind i aften, fortæller Casper Christensen, der er operationsleder ved Trekantbrand, som en del af forklaringen på, hvorfor så stor en ejendom kunne brænde ned på så kort tid.

Hos Fyns Politi bekræftede man lørdag aften, at branden var under kontrol.

- Det kommer dog formentligt til at tage det meste af natten med efterslukningen, lød det fra vagtchef Anders Furbo Therkelsen.