Kæmpe billedserie: Festlig Fredag for store og små

Festlig Fredag i Middelfart bød på et festfyrværkeri af underholdning, smagsprøver klimadiskussioner, gøgl, dans og gadeteater og meget andet i en stor skønsom forvirring. Sigurd Barrett kom seks minutter for sent i gang med at synge om danmarkshistorien, fordi han hang fast i den fynske myldretidstrafik. Foto: Peter Leth-Larsen

Middelfart: Når man vælger at kalde et arrangement for "Festlig Fredag", så ligger der en indbygget risiko for at snuble inden målstregen. For hvad gør man, hvis det, der er stablet på benene, faktisk ikke er ret festligt? Og når man ovenikøbet har givet årets arrangement undertitlen "Flyt dig", så beder man næsten om prygl. Men nervøse svedeture blev afløst af lutter lettelse hos arrangørerne blot få minutter inde i årets åbnings-seance. Forventningsfulde børn var stimlet sammen på rad og række foran Middelfart Kirke, hvor de ventede på selveste Sigurd Barrett, der som den første skulle på scenen. Borgmesteren talte, og efter ham fulgte konferencieren. Men hvor var Sigurd? Jo, han sad såmænd i en bilkø på Jyllandsvej efter en lang og fortrædelig tur på den fynske motorvej, og han havde derfor svært ved at leve op til dagens tema om at flytte sig. Men i det øjeblik han rullede ind foran kirken i sin sorte SUV, skete der noget. Blot sekunder efter at være trådt ud af bilen i sin farverige jakke med en vel nærmest tændt mikrofon i hånden, var han klar til sang og skrål. - Undskyld, at I måtte vente seks minutter på mig, lød det fra ham. Og så var alt godt.

Festlig Fredag i Middelfart bød på et festfyrværkeri af underholdning, smagsprøver klimadiskussioner, gøgl, dans og gadeteater og meget andet i en stor skønsom forvirring. Her er det "Mama's Funderal" - et begravelsesoptog af de helt særlige med teatergruppen Cie Cacahuète - som satte scenen i byens gader. Foto: Peter Leth-Larsen

Summende glad by Herfra fulgte timevis af underholdning, oplysning, gejl, glæde og gøgl. Der blev snakket, hygget og taget for sig af en fredagsbuffet, som arrangørerne godt kan være stolte af at have brygget sammen. Fra de seriøse debatter ved årets klimamøde foran Kulturøen og til karkludestrikning og gadeteater i gågaden. Vejret er svært at gøre noget ved, men fredag var der medvind til Middelfart. Søndag er der atter oplevelser at stile efter i Middelfart, når der i Teglgårdsparken holdes "Sindssyg god søndag" med fokus på mental sundhed.

Sigurd Barrett kom seks minutter for sent i gang med at synge om danmarkshistorien, fordi han hang fast i den fynske myldretidstrafik. Foto: Peter Leth-Larsen

Festlig Fredag i Middelfart bød på et festfyrværkeri af underholdning, smagsprøver klimadiskussioner, gøgl, dans og gadeteater og meget andet i en stor skønsom forvirring. Klimadebat med bl.a. borgmester Johannes Lundsfryd, regionsrådsformand Stefanie Lose og klimaambassadør Connie Hedegaard. Foto: Peter Leth-Larsen

Festlig Fredag i Middelfart bød på et festfyrværkeri af underholdning, smagsprøver klimadiskussioner, gøgl, dans og gadeteater og meget andet i en stor skønsom forvirring. Debat med Lars Chr. Lilleholt, Rasmus Helveg Petersen og Mogens Lykketoft. Foto: Peter Leth-Larsen

Sigurd Barrett kom seks minutter for sent i gang med at synge om danmarkshistorien, fordi han hang fast i den fynske myldretidstrafik. Foto: Peter Leth-Larsen

Sigurd Barrett kom seks minutter for sent i gang med at synge om danmarkshistorien, fordi han hang fast i den fynske myldretidstrafik. Foto: Peter Leth-Larsen

Festlig Fredag i Middelfart bød på et festfyrværkeri af underholdning, smagsprøver klimadiskussioner, gøgl, dans og gadeteater og meget andet i en stor skønsom forvirring. Klimadebat med bl.a. borgmester Johannes Lundsfryd, regionsrådsformand Stefanie Lose og klimaambassadør Connie Hedegaard. Foto: Peter Leth-Larsen

Festlig Fredag i Middelfart bød på et festfyrværkeri af underholdning, smagsprøver klimadiskussioner, gøgl, dans og gadeteater og meget andet i en stor skønsom forvirring. Klimadebat med bl.a. borgmester Johannes Lundsfryd, regionsrådsformand Stefanie Lose og klimaambassadør Connie Hedegaard. Foto: Peter Leth-Larsen

Festlig Fredag i Middelfart bød på et festfyrværkeri af underholdning, smagsprøver klimadiskussioner, gøgl, dans og gadeteater og meget andet i en stor skønsom forvirring. Debat med Lars Chr. Lilleholt, Rasmus Helveg Petersen og Mogens Lykketoft. Foto: Peter Leth-Larsen

