KFUM's Sociale Arbejde ansætter IT-supporter

Middelfart: Lars Nielsen er 1. december ansat i en nyoprettet stilling som IT-supporter i KFUM's Sociale Arbejdes hovedkontor i Middelfart.

Som en af Danmarks største sociale organisationer etablerer KFUM' Sociale Arbejde løbende nye institutioner og sociale projekter. I dag er antallet oppe på knap 120, og de har alle behov for IT og IT-support. Derfor er Lars Nielsen ansat til at yde support i hovedkontoret og til institutioner og projekter, så de kan fokusere på at hjælpe og støtte mennesker i udsatte livssituationer.

Lars Nielsen er 33 år og bor i Kolding. Han interesserer sig blandt andet for teknik og fodbold - med en forkærlighed for Real Madrid.