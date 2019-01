Jurymedlem overrasket ved prisuddeling på Clay

- En urimelighed, OJD Fondens bestyrelse og ikke mindst fondens stifter Annie Detlefs heldigvis har haft den fornødne kløgt til at forstå, sagde formanden for Clay's bestyrelse Erik Jacobsen, der overrakte prisen til Peder Rasmussen.

Peder Rasmussen har gennem 50 år, udover at være en aktiv og meget anerkendt keramiker, også lagt stor energi i at formidle andres keramik som underviser, forfatter, kurator og kritiker. På den måde, mener Fondens bestyrelse, er han kommet til at stå i vejen for selv at høste de priser og anerkendelse, som hans keramik berettiger til.

Middelfart: Normalt er det keramiker Peder Rasmussen, der sammen med museumsdirektør Pia Wirnfeldt, udgør den faglige jury, der indstiller kolleger til OJD Fondens keramikpriser. Det gjorde han også denne gang, men det gik ikke lige helt, som han havde regnet med. Fonden havde nemlig en anden og hemmelig plan for, hvem der i år skulle have Keramikprisen på 100.000 kroner.

To andre priser

Udover prisen til Peder Rasmussen, var der også hæder til to andre keramikere. Ann Linnemann modtog årets motivationspris på 50.000 kroner for sin helt ekstraordinære indsats for at formidle keramikken. Ikke mindst via sit galleri, Galleri Ann Linnemann, der er en vigtig platform for præsentation og formidling af både dansk og international keramik.

Ole Vesterlund modtog årets rejselegat på 50.000 kroner Ole Vesterlund er uddannet fra Danmarks Designskole og Glasgow School of Art. Han modtog prisen på grund af sit originale formsprog, sin evne til at udvikle sig konstant og for sit høje håndværksmæssige og tekniske niveau.