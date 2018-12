Julestemning: Hele byen var klar til jul

Den første søndag i advent var der traditionen tro julemarked i Middelfart. Og gaderne var fyldt med gode sager, noget at smage på og nisser på både to og fire ben.

Middelfart: Hvis ikke julestemningen allerede havde sænket sig over dit hjem i Middelfart, så gjorde den det helt sikkert efter et smut ind til julemarkedet i byen søndag. Duftene af gløgg, hotdogs og brændte mandler hvirvlede rundt i den fugtige luft, mens Nizzebanden spillede gaden op.

Nej, det var ikke til at tage fejl af. Julen er kommet til byen, og der var ingen undskyldning for ikke at være i fremragende julehumør, når man tog hjem. Skulle man heller ikke have fået ordnet det med adventskransen eller juledekorationen, var der flere muligheder for at få sådan en med hjem.

Selv husdyrene og hestene, der gav en gratis tur i kareten, havde fået nissehue på.

Middelfart Juleby har åbent alle fredage, lørdage og søndage op til jul, og ligeledes har butikkerne i byen.