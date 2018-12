Julesang og æbleskiver: Flygtninge smagte på danske traditioner til juletræsfest

Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Middelfart og Mentorforeningen var for første gang gået sammen og arrangeret stor juletræsfest for kommunens flygtninge.

Det var der til gengæld til den juletræsfest, som Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Middelfart og Mentorforeningen havde slået pjalterne sammen for at holde på Østre Skole i Middelfart lørdag.

- Vores datter er født i Danmark, og hun kender ikke alle de traditioner, vi havde i Syrien. Derfor lærer vi hende nogle af de danske, siger Zainab Hajyousef og fortæller, at i Syrien er der hverken tradition for nisser eller julemand.

Videreformidling af dansk kultur

Omkring 130 flygtninge i alle aldre var lørdag mødt op til juletræsfest med gløgg, æbleskiver og risengrød.

Allan Bentzen, medlem af bestyrelsen for Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe fortæller, at juletræsfesten altid er populær. I år er første gang, at frivilliggruppen arrangerer festen sammen med Mentorforeningen. Tidligere har de to foreninger holdt hver deres.

- Det er jo det samme, vi laver, så derfor giver det rigtig god mening, at vi i år har lagt festerne sammen, siger han og fortæller, at formålet med juletræsfesten i høj grad er glæde og fællesskab.

- Det handler om at være noget for hinanden, uanset hvor vi kommer for. Det skylder vi hinanden, og så er det jo dansk kultur, vi videreformidler.

Størstedelen af de fremmødte var flygtet fra Syrien, men flere familier fra Bhutan, Afghanistan og Eritrea var også med til at danse om juletræet og nyde æbleskiver og gløgg.