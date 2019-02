Julemarked ved Teglgårdskirken: Overskud går til udsatte familier

Middelfart: Teglgårdskirken holder lørdag den 1. december klokken 10-15 julemarked med salg af juletræer, dekorationer og julepynt.

Overskuddet går til kirkens familie-arbejde og deriblandt udsatte familier i Middelfart gennem projekt Julehjælp.

På julemarkedet har besøgende også mulighed for at lave egen dekoration eller bage pebernødder i det åbne juleværksted.

For børnene vises der julefilm, og der er mulighed for at købe popcorn og æbleskiver.

Stedet er Teglgårdsparken 22.