Dennis Espersen, butiksejer af Vinspecialisten)

- Jeg er lidt trist over byen, at der er nogle butikker, der kommer til at mangle også med hensyn til jul, men julehandlen i det hele taget, kan vi ikke klage over, den har været rigtig fin. Byens borgere har bakket fint op, og personligt er jeg i en branche, hvor vi lever meget af virksomheder, så især her den sidste uge har vi kunne mærke det. Der har forbrugerne bakket op om os. Det er andet år, jeg ligger i det her område, og det er nogenlunde status quo. Man kan altid sige, at der er en indeksregulering, vi gerne vil følge, men der kan være mange grunde til, at vi ikke lige følger den i går. Der kan være et firma, der finder en anden julegave i forhold til at give chokolade og vin, og sådan er det. Overordnet set er vi tilfredse.