Juleaftensdag står på spring i Brenderup Aktivitetscenter

Brenderup: I lørdags kom børn og voksne rigtig godt i gang med julemåneden, da Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup og BIF Gymnastik holdt den traditionsrige juletræsfest i Brenderup Aktivitetscenter.

Hal 1 var omdannet til et stort julelegeland, hvor GFH's unge instruktører hjalp børnene på banerne. De voksne legede med eller drak kaffe og spiste æbleskiver. Selvfølgelig var der også dans om juletræ og besøg af julemanden.

En anden tradition i GFH er "MensDuVenterSpring" selveste juleaftensdag kl. 10 i Brenderup Aktivitetscenter. Her sørger trænere og gymnaster fra GFH for julelege, spring til julemusik og hygge. Det er en god mulighed for at få dagen til at gå med noget sjovt og sundt - og der er masser af tid til at nå hjem til Disney juleshow, julemiddag, dans om juletræ og gaver.

Alle er velkomne, men er man lidt lille er det godt at tage en voksen med, da trænerne for det meste vil stå ved de store redskaber, lyder det fra arrangørerne.