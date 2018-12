Julen er for mange fyldt med traditioner. Det er den også i skoleverdenen.

På Ejby skole sluttede de igen i år af med, at skolen lånte kirken, så juleafslutningen kunne indledes på festlig vis dér. Ud over de kendte julesange der synges, er der særligt to indslag hvert år, der ventes med spænding. Fortolkningen af Juleevangeliet og præstens historie.

Først fortolker 5. årgang juleevangeliet. I år blev det fortalt gennem en tidsrejse, hvor eleverne tog af sted fra kirken og tilbage i tiden for at opleve, hvad der skete dengang. Skuespillet blev fremført af en flok dygtige elever under kyndig ledelse af årgangens lærere. Der var billeder og masser af sang undervejs.

Siden tog præsten over og fortalte en spændende historie om skoleelever, fattige børn, et pyntet juletræ og en præst med en mave, der skreg af sult.

Dagen blev afrundet med at skabe en ny tradition, hvor alle mødes i skolens nye samlingssal, inden klokken ringer ud, og der kan holdes juleferie. Her ønskes der glædelig jul på kryds og tværs af klasser og alder - og slutteligt mindes om, at man skal passe godt på sig selv og hinanden nytårsaften.