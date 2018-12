John Kistvad tæt på at takke af: Byens boghandler overtager Holms

- Restauranten bevares som et godt spisested, men jeg skal ikke selv drive den - det her er en ejendomsinvestering, siger Jesper Bendix, der ejer over 100 lejemål i Middelfart og Fredericia og har planer om tre lejligheder i den nuværende Marsvinestue på Holms.

Middelfart: Efter 27 år som restauratør har John Kistvad solgt sin restaurant-ejendom i Algade 60 til Jesper Bendix, der driver Billunds Boghandel i ejendommen på modsatte hjørne. Selv om stedet har været til salg i mere end et år, skulle der kun et kort tilløb til, før handlen forleden faldt på plads. - Jeg holder af gamle ejendomme og ser en udfordring i at bevare dem på et forretningsmæssigt, fornuftigt grundlag, så vi har selvfølgelig luret på Holms i nogen tid. Men da vi først besluttede os til at tage kontakt til John Kistvad, gik der under 10 dage, før handlen var underskrevet, fortæller Jesper Bendix, der sammen med ungdomsvennen og forretningspartneren Klavs Bruun Kristensen ejer omkring 100 lejemål i Middelfart og Fredericia. Jesper Bendix understreger, at hverken han eller Klavs Bruun Kristensen har planer om at prøve lykken som restauratører. - Restauranten skal forpagtes ud. For os er der tale om en ejendomsinvestering som falder naturligt ind i vores eksisterende portefølje i Middelfart bymidte, hvor vi foruden boghandlen og Nygade 2, også ejer bygningerne, hvor Esmeralda og Wagner bor til leje, forklarer Jesper Bendix. Han fortæller, at der derfor er indgået en aftale om, at John Kistvad lejer og driver restauranten videre som om intet er hændt, indtil en ny forpagter er fundet, dog senest næste sommer. - John Kistvad stopper senest 30. juni 2019. Har han ikke fundet en afløser inden da, bliver det vores opgave, at finde en, der kan bevare Holms som et godt spisested, siger Jesper Bendix.

Jesper Bendix og Klavs Bruun Kristensen 54-årige Jesper Bendix og 52-årige Klavs Bruun Kristensen er begge opvokset i Fredericia og kender hinanden fra barnsben af. Parret har siden 2008 investeret i ejendomme under navnet Bruun og Bendix, som er et personlig ejet selskab, de hver ejer halvdelen af.I dag administrerer parret omkring 100 lejemål i Fredericia og Middelfart.



Klavs Bruun Kristensen, der har en fortid i shippingbranchen, bor i dag i London med sin hustru og fire børn, hvor han arbejder med investeringer i shippingbranchen. Han kommer jævnligt til Danmark, idet hans forældre bor i Strib.



Jesper Bendix er oprindelig uddannet elektriker og har efterfølgende læst lidt økonomi, som han selv udtrykker det.



Sammen med hustruen Elsa købte han Billunds Boghandel i Fredericia i 1991, 12 år senere erhvervede parret ejendommen de boede til leje i. Det blev startskuddet til Jesper Bendix karriere som ejendomsudvikler, og i dag er det hustruen, som står for driften af parrets to boghandler i Fredericia og Middelfart. Parret har en søn på 29, der netop er blevet færdig som jurist. Jesper Bendix og Elsa Billund fandt hinanden på havet og sejlsport er stadig parrets altoverskyggende fritidsinteresse.

Renoveres for det dobbelte Bruun og Bendix, som de to partnere kalder deres personligt ejede ejendomsselskab, har noget mindre, end de over syv millioner kroner, stedet blev sat til salg til i efteråret 2017. - Det er en utrolig smuk og spændende, fredet ejendom, men det er også nogle bygninger, som trænger til en kærlig hånd, siger Jesper Bendix, som ikke vil afvise at skulle investere måske det samme som købsprisen i den renovering og ombygning, parret har ambitioner om. Blandt andet er det tanken at nedlægge Marsvinstuen i Nygade og istedet indrette tre lejligheder på hver 80-100 kvadratmeter. De kommende lejere kan foruden en bynær beliggenhed se frem til udsigt over Lillebælt og broerne.

Begynder med klimaskærm I første omgang gælder det dog klimaskærmen i Nygade i form af facaderenovering, nye vinduer og nyt tag. - Vi har en fast arkitekt og tømrer tilknyttet vores ejendomsaktiviteter, og de skal nu til at se på i hvordan og i hvilken rækkefølge, vi skal gøre tingene. Samtidig skal vi i dialog med kommunen og Kulturarvstyrelsen om, hvad vi kan få lov til. Men jeg garanterer, at alt vil foregå med respekt for det oprindelige udtryk og med fokus på kvalitet. For det kan godt være, vi har købt ejendommen som en investering, men vi er også optaget af at bevare området, hvor vores ejendomme ligger som en attraktiv del af byen, siger Jesper Bendix. Han forventer samtidig, at arbejdet vil foregå etapevis. - Det bliver ikke en stor byggeplads de næste to år, vi tager en ting ad gangen. Når vi når til den gamle bygning ud til gågaden, skal vi til at overveje, hvad vi kan bruge de øverste etager til. Det har jo en gang været hotel, så der er mange muligheder. Denne del skal formentlig også planlægges i dialog med en kommende ny forpagter af restauranten, siger Jesper Bendix, der bor i Fredericia, hvor han også driver boghandel sammen med hustruen Elsa Billund.