Middelfart: Middelfart Jazzfestival mangler en kassemester. Foreningens kasserer har nemlig valgt at trække sig til generalforsamlingen, så nu leder man efter et nyt bestyrelsesmedlem til at styre tallene. Interesserede bedes kontakte Middelfart Jazzfestivals formand Flemming Hansen på telefon 6142 3090 eller fh@rotpunkt.dk /EXP