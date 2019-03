Middelfart: Sikkerheden på Middelfart Rådhus bliver uden tvivl helt i top, når byrådssalen torsdag 9. maj endnu engang forvandles fra at være et politisk møderum til igen at danne ramme om et kulturarrangement. Det er JR's Big band, der byder indenfor til en aften i Agent 007's fodspor.

Sammen med solisterne Morten Andersen og Tina Rassing vil JR's Big Band tage publikum med på en rejse gennem de mange evergreens, der siden den første film om James Bond fra 1962 har været med til at gøre filmene om den engelske superagent til de ikoniske filmatiseringer af forfatter Ian Flemings berømte romaner, de er i dag.

Koncerten starter kl. 19.30 og billetterne, der kan købes via Middelfart Biblioteks hjemmeside, koster 150 kroner.