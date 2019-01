Middelfart: Jalousi og økonomiske uoverensstemmelser fik natten mellem onsdag og torsdag en 28-årig middelfarter til at overfalde sin 30-årige kæreste gennem seks år i parrets fælles hjem. Den forslåede kvinde valgte efterfølgende at anmelde overfaldet gennem sin veninde.

Ifølge kvindens forklaring tildelte han hende blandt andet adskillige knytnæveslag i ansigtet og på kroppen, ligesom han truede hende med en kniv.

Manden, der tidligere er dømt for vold mod en politimand, blev varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved retten i Odense sent torsdag eftermiddag. Sigtelserne under grundlovsforhøret lød på grov vold og vidnetrusler samt mistanke om tyveri af designgenstande i en anden sammenhæng.

Den sigtede nægtede sig skyldig og mente, at parterne havde været lige gode om, at aftenen endte, som den gjorde.

Politiets anklager Mia Friis Jensen oplyser, at manden især på grund af knivtruslerne formentlig har udsigt til mindst seks måneders ubetinget fængsel og formentlig mere.