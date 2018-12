Jacob Haugaard og hustruen Ilse endte helt tilfældigt i en gammel godsbestyrerbolig på Wedellsborg på Vestfyn. Det var en tilfældighed med frynsegoder for Jacob Haugaard, for da han først var flyttet ind, gik det op for ham, at det var den perfekte placering for en mand, der er travl på vejene og skal hele landet rundt flere gange om ugen. Fyens Stiftstidende blev inviteret indenfor til en snak om smørhullet på Fyn, om livet, døden, politik, kunst, tro og meget andet.