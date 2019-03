Ja-tak: Middelfart Handel går med i Udvikling Middelfart

Den første af tre foreninger har nu givet sin bestyrelse mandat til at gå med i Udvikling Middelfart - organisationen, der skal samle handel, turisme og erhverv i et tættere samarbejde. Generalforsamlingen hos Middelfart Handel var positive.

Middelfart: Det kom ikke som noget chok, da 40 fremmødte på årets generalforsamling i Middelfart Handel torsdag aften stemte ja til, at foreningens bestyrelse kan fortsætte kursen mod Udvikling Middelfart - organisationen, der skal samle handel, turisme og erhverv i en overbygning på de tre områders foreninger.

De handlende står umiddelbart til at få meget ud af det samarbejde.

- Vi fik mandat til at gå videre med planerne, og det er vi meget glade for. Det er godt for byudviklingen og dermed godt for byens butikker, siger Kjeld Johansen, der er formand for Middelfart Handel.

Han glæder sig til et samlet sekretariat, hvor Middelfart Handels i dag eneste medarbejder kan få sparring og hjælp.

På generalforsamlingen gik Per Johansen fra Heiko Stumbeck ud af bestyrelsen for i stedet at blive suppleant. En rolle som også Karin Pedersen fra Fashion Cut indtager. Nu i bestyrelsen er Marie-Louise Veber Paustian fra Sol & Regn.

På mandag følger generalforsamlingen hos Middelfart Erhvervsråd og siden Middelfart Turistforening. Også her skal der tages stilling til, om bestyrelserne må gå videre med Udvikling Middelfart-projektet.