Iværksætteri: Gammelt kontorfællesskab i ny offensiv

Et kuldsejlet forårs-salg af Middelfart Business House har fået ejer og lejere til at gå sammen i en offensiv, der skal friske såvel markedsføring som de fysiske rammer på kontorfællesskabet op. Nyt navn, logo og website skal få liv i de få, ledige kontorer. Men stedet er fortsat til salg, hvis den rigtige køber dukker op.

Middelfart: Der er nyt navn, logo og website på vej til det 12 år gamle kontorfællesskab Middelfart Business House på Værkstedsvej. Fremover hedder stedet Business House Middelfart.

Bag den enkle manøvre ligger ønsket om at børste støvet af et image, der har givet stedet et udtryk af ikke at være fulgt med tiden. Og af nogle ydre rammer, der ikke signalerer åbenhed og innovation.

- Vi har behov for, at der skal ske noget nyt. Jeg har haft stedet til salg gennem flere år, og i foråret var det meget tæt på. Faktisk troede jeg, at stedet var solgt til overtagelse 1. april, men det glippede til sidst, så nu giver vi den i stedet en ordentlig skalle, fortæller Niels Jørgen Christiansen.

Han ejer Business House Middelfart, som han startede under stor bevågenhed for 12 år siden - snublende tæt på den finanskrise, der i de første år gav stedet en barsk kamp for at overleve.

I dag kører kontorfællesskabet med driftsoverskud og forholdsvis få ledige kvadratmeter. Men der trænger til ny energi.

- Jeg kaldte lejerne sammen, og så lavede vi en stor brainstorm i forhold til, hvad der skal ske med stedet. Det har - udover nyt navn - resulteret i nyt logo, beslutning om nyt website og en stor opfriskning af de ydre rammer, fortæller Niels Jørgen Christiansen.