Iværksætter tager stort skridt: Vinmand lader propperne springe i tidligere genbrugsbutik på Strandvejen

Middelfart: Den lokale vinmand Jacob Demant flytter i begyndelsen af november ind i Kirkens Korshærs tidligere genbrugsbutik på hjørnet af Strandvejen og Fynsvej. Han startede for fire år siden onlinefirmaet Vinfarmen og har nu også overtaget Vin & Vin butikken på Mandal Allé - begge firmaer får fremover adresse på Strandvejen 14.

- Vin & Vin var nok byens mest travle vinforretning, da Poul Haller valgte at forlade Brovejen og flytte den hjem til sit lager på Mandal Allé. Jeg er sikker på, at vi med den større synlighed på Strandvejen kan bringe butikken tilbage til sin storhed. Købet er dermed et spring på fem-otte år i forhold til min forretningsplan, fortæller den 28-årige iværksætter.

Han startede Vinfarmen i sit hjem i Skrillinge og flyttede i foråret ind i et lejet lokale i Engelbrecht Bilers nye bilhus på Fynsvej. Det har han nu opsagt, for der bliver rigeligt med plads på Strandvejen, hvor han får en butik på over 100 kvadratmeter, kontor på 50 kvadratmeter og godt 200 kvadratmeter lager.

De nuværende to ansatte hos Vin & Vin, Maria Lindemann og Arne Rasmussen, følger med til Strandvejen og skal stå for den daglige butiksdrift. Jacob Demant vil især vil koncentrere sig om det opsøgende salg til erhvervskunder.

Jacob Demant har lavet en franchise-aftale med Haller Vine om driften af Vin & Vin.

Dan Bunkering, der ejer bygningerne på Standvejen, er i øjeblikket ved at sætte dem i stand udvendigt, mens Jacob Demant selv bekoster indretningen.