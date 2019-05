Internationale sejlere dyster i Middelfart

Middelfart: Gosail er for anden gang arrangør af et internationalt matchrace stævne på Middelfart Marina.

Blu26 European Open foregår 31. maj til 2. juni, og der ventes 20-25 sejlere fra hele Europa fordelt på fem teams.

Det er 2. gang, at GoSail er arrangør for stævnet i Middelfart. Søren Laugesen (CEO) er ansvarlig for stævnet og er selv en erfaren, international sejler og træner.

Banen ligger lige umiddelbart uden for Middelfart Marina, så sejladsen er meget publikumsvenlig.

Matchrace Matchrace sejladserne starter fredag klokken 13, lørdag klokken 10 og søndag klokken 10. /exp