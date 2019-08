Inner Wheel Middelfart har fået ny bestyrelse

Middelfart: Inner Wheel Middelfart har netop fået ny bestyrelse: kasserer Hanne Bak Pedersen, sekretær Ulla Pedersen, klubmester Jonna Aamand, klubpræsident Britta Fich Christiansen, pastpræsident Gitte Hansen. Vicepræsident Tove Grønbech Terp var desværre ikke til stede da billedet blev taget.

- Vi har netop doneret penge til Mødrehjælpen i Middelfart, Børnelejren på Langeland samt Børnehuset Chili i Middelfart, fortæller sekretær Ulla Pedersen i pressemeddelelsen.

Inner Wheel har mottoet "Inner Wheel gør en forskel", og på engelsk: "Caring for Women and Girls" og "Together we can". Vil man vide mere om Inner Wheel, kan man studere Inner Wheels hjemmeside. /exp